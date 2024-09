Más de 700 estudiantes participaron en el II Foro ‘Las Artes como Puentes de la Expresión Juvenil’ que se desarrolló en el Museo del Atlántico con el propósito de continuar trabajando por el patrimonio del departamento.

El evento que se realizó en el marco del mes del Patrimonio, organizado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico en colaboración con la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina comenzó con un recorrido por el museo, al ofrecer a los estudiantes de las 14 instituciones presentes del departamento y Barranquilla, una experiencia educativa y entretenida que permitió reimaginar el aprendizaje artístico desde una perspectiva vivencial.

Para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, el compartir un día en el Museo del Atlántico fue una oportunidad para explorar cómo las artes están integradas en las escuelas y colegios del distrito y el departamento al fomentar el aprendizaje y la creatividad.

El evento incluyó la producción y presentación de ponencias, así como exhibiciones artísticas en diversas disciplinas, brindando un espacio para el intercambio de experiencias y conocimientos entre los asistentes.

Según Alfonso Arzuza, docente y coordinador del foro, el objetivo principal fue resaltar la importancia de las artes como medio de expresión para la juventud. “El arte es una vía poderosa para que los jóvenes comuniquen ideas, emociones y perspectivas, promoviendo la creatividad y fortaleciendo la comunidad entre jóvenes artistas”, afirmó.

Arzuza destacó que las tendencias artísticas dentro de la cultura juvenil están en constante evolución. Desde la música y la moda, hasta la danza y la pintura, el arte juega un papel crucial en la construcción de identidades y en la expresión de ideas, desafiando las normas establecidas y abriendo nuevas formas de creatividad.

El foro, que aspira a consolidarse como una plataforma para fomentar la participación juvenil, subraya el impacto positivo del arte en el desarrollo personal y comunitario.

“Esperamos que esta iniciativa impulse una mayor apreciación de las artes entre los jóvenes y les ayude a reconocer su valor en la construcción de una sociedad más inclusiva y comprensiva”, agregó.

La actividad permitió a los estudiantes explorar diversas formas de arte, desde la pintura y el arte virtual hasta la escultura y la fotografía, subrayando el impacto del arte en el crecimiento creativo y personal de la juventud.

El arte, como puente entre culturas, enriquece la experiencia juvenil, promoviendo la apertura, el respeto y la empatía hacia diversas realidades. A través del teatro, la danza, la pintura y la escultura, los jóvenes no solo expresan sus visiones del mundo, sino que también desafían las percepciones convencionales.

“Este foro representó una excelente oportunidad para el sector educativo de reflexionar sobre cómo el arte puede actuar como un vehículo de transformación juvenil. Lejos de ser algo aburrido, este evento nos permitió vivir una experiencia enriquecedora. Aquí presenciamos disciplinas como la pintura, el arte callejero, el cine, la música, la danza y mucho más. Volveremos al museo”, comentó Saray Vargas, estudiante de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Misericordias, en Soledad.

Entre las temáticas abordadas por las instituciones educativas se destacaron: pinceladas de Revolución: Cómo la pintura juvenil redefine la sociedad, versos y Grafitis: El lenguaje urbano silencioso de una generación, sonidos del Alma: La música como catalizador de transformación juvenil, cuerpos en Movimiento: La danza como lenguaje de la juventud, entre otros.

“Mostramos con las intervenciones todo el despliegue de talento creativo desarrollado por nuestros jóvenes, tanto en lo público, como lo privado, en lo distrital y departamental, siempre acompañados con la guía y orientación de valerosos maestros artistas que día a día aportan ese granito de arena en el crecimiento integral a través de la cultura”, concluyó Arzuza.

Durante el foro los participantes coincidieron en afirmar que el arte ha demostrado ser una herramienta poderosa para unir a los jóvenes en torno a intereses y valores compartidos. A través de movimientos artísticos construyen comunidades que les permiten explorar su identidad y contribuir a la creación de un mundo más inclusivo y diverso.

“El arte nos transmite emociones y pensamientos que las palabras no pueden expresar y a medida que evoluciona, su influencia en la juventud continuará moldeando identidades y promoviendo cambios positivos en nosotros los jóvenes y la sociedad y mi mensaje es: “Amigo, exprésate a través del arte, no tengas miedo, no escondas tus emociones”, dijo Diego Mattos de la Institución Educativa Técnica Turística de Simón Bolívar, en Puerto Colombia.

“Cada joven artista tiene una voz única que aporta diversidad al mundo. Fomenta la autoexpresión a través del arte propio como ayuda a las personas, busca la forma de entenderse mejor a sí mismas y a los demás, por ello, nuestro proyecto va enfocado al ecosistema que busca transformar nuestro colegio en una zona verde a través de la pintura porque todo puede ser arte y pertenecer a la naturaleza”, expresó Shadia Sandoval, de la Institución Educativa Distrital Técnica Bilingüe Jorge Nicolás Abello de Barranquilla.

En un mundo cada vez más interconectado, el arte ha demostrado ser una herramienta poderosa para unir a la juventud en torno a intereses comunes y valores compartidos. A través de movimientos artísticos y culturales, los jóvenes encuentran comunidades de apoyo y solidaridad que les permiten explorar su identidad y participar en la construcción de un mundo más inclusivo y diverso.

“Definitivamente el arte ha demostrado ser un agente transformador en la configuración de la cultura juvenil, proporcionando un espacio para la autoexpresión, el diálogo intercultural y la promoción de valores fundamentales. A medida que el mundo del arte sigue evolucionando, su influencia en la cultura juvenil seguirá desempeñando un papel vital en la formación de identidades y la promoción de cambios positivos en la sociedad, puntualizó Nelly Castro, coordinadora de Área de Patrimonio de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico.

Cabe precisar que el gobernador Eduardo Verano en su plan de desarrollo 2024 – 2024, ‘Atlántico para el Mundo’, contempla una serie de proyectos y programas en educación, cultura, recreación, empleo, deportes, salud y bienestar, emprendimiento y generación de empleo para el beneficio integral de los niños y jóvenes atlanticenses al tener en cuenta que ellos son cruciales en el futuro del departamento.