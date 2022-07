Insisten en que se debe socializar más la APP del Canal del Dique

“Lo he dicho en múltiples ocasiones: no estoy de acuerdo con eso esa no es la solución definitiva y eso no se debería adjudicar a las carreras. Ya hay un nuevo Gobierno que entra el 7 de agosto y debería respetarse las decisiones del nuevo Gobierno también”, explicó el congresista de La U.

Para el representante a la Cámara Dolcey Torres, la APP del Canal del Dique ha despertado inquietudes técnicas, sociales y hasta ambientales, de las cuales, “muchas que no fueron resueltas en su momento”.

Por esa razón, el congresista indicó que “lo más recomendable es no afanarse en adjudicar, hacer una pausa reflexiva y regresar al proyecto con una nueva hoja de ruta”.