Protestan por mal estado de vías en dos barrios de Soledad

Inconformes y molestos se encuentran los habitantes de la Urbanización El Parque y Villa Severa, en el municipio de Soledad, debido a la “parálisis” en las obras de reposición de redes de agua potable y alcantarillado, lo cual ha generado un “sinnúmero de afectaciones”.



De acuerdo con la comunidad, el proyecto se puso en marcha para mejorar el estado de las vías del sector, facilitar el desplazamiento de peatones y controlar el rebosamiento de aguas negras en las calles. Sin embargo, estas no han concluido a pesar de haberse iniciado hace 4 meses.



“En la calle afectada hay un hueco profundo, que cuando llueve se llena de agua y se rebosa, una señora de la tercera edad que iba pasando, se resbaló y cayó por el hueco, causando una tragedia”, expresó Henry Camargo, residente del barrio.



Por su parte, Luz Marina Navarro, otra de las afectadas, asegura que a raíz de la problemática, deben vivir encerrados en sus propias casas para evitar los fuertes olores.



“El rebosamiento es un problema que ya nos tiene cansados. Ellos están trabajando desde hace meses y nada que terminan, vivo enfrente de toda la vía, es insoportable vivir con ese fuerte olor y la mosquitera, yo no me puedo sentar en la terraza porque no aguanto el olor”, dijo.



Por esa razón solicitaron a la Alcaldía que las obras se desarrollen con celeridad para evitar mayores afectaciones.



EL HERALDO consultó a la Alcaldía de Soledad sobre estas obras. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado respuesta alguna.