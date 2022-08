Acompañamiento a estudiantes sin pruebas Saber 11

En Soledad no cesa la polémica por la no inscripción, por parte del colegio Monsalve New Love, de más de 200 estudiantes de undécimo grado para presentar presentar las Pruebas Saber 11 el próximo 4 de septiembre.



Este miércoles, los alumnos volvieron a protestar pacíficamente para exigir respuestas de las autoridades. En esta oportunidad se trasladaron a Barranquilla, donde realizaron una marcha que empezó en el Paseo Bolívar y finalizó en la Plaza de la Paz.



Además de pedir que se les permita realizar el examen de Estado, los estudiantes, solicitan que se les devuelva el dinero cancelado por la pruebas. Es de anotar que institución recibió de cada alumno un pago de $79.500 para la inscripción.



“De parte de todos los padres de familia nos encargamos de recoger firmas para entablar la respectiva denuncia penal en contra de la institución Monsalve New Love, ya que son los responsables”, expresó Maira Gómez.



Ante la situación, la Secretaría de Educación de Soledad informó que una comisión atendió a los padres de familia de los estudiantes de undécimo grado de este colegio con el fin de esclarecer los hechos.



“Con relación a la nueva inscripción de los jóvenes de grado 11, una comisión de la Secretaría de Educación se reunió con los padres de familia para escuchar sus denuncias y de igual manera lo hicieron con las directivas de la institución”, dijo la secretaria Aida Ojeda.



Además, se aclaró que “los estudiantes tendrán acompañamiento para que no tengan inconvenientes en su proyecto de vida”. De igual forma, la Secretaría de Educación está a la espera del informe y de las denuncias ante las autoridades competentes.