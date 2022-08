Comunidades exigen “participación efectiva” en audiencia del Dique

Por su parte, Fredy Martínez Morelos, líder de campesinos y campesinos de la ecoregión del canal del Dique, sostuvo que ha existido una reiterada negativa de conocer los requerimientos de la comunidad.

“Hemos venido denunciando las irregularidades en el proceso. Estamos exigiendo nuestra participación. Yo he sido víctima de amenazas para que no asista a estos eventos y no voy a parar hasta que escuchen a nuestras comunidades”, expuso.