Nivel del río Magdalena se encuentra cerca a los 7 metros

Convertis Ruiz Salas, representante de la Organización de Pescadores del municipio de Suan, manifestó también su preocupación por el crecimiento “considerable” del nivel del río Magdalena.

“Considero que se debería realizar una revisión de fondo antes de que el río crezca más. Ya está pegando en el muro de contención y es posible que se avecine una inundación”, expresó.

En ese sentido, el pescador hizo un llamado a las autoridades para que se tomaran las medidas necesarias antes de que pueda afectar más a la comunidad de Suan.

Ruíz indicó además que esto ha afectado a la pesca, ya que no pueden acceder a ciertas zonas que a día de hoy se encuentran bajo el agua. “Hay partes donde ya no podemos transitar porque no tenemos donde ubicarnos para pescar. No queremos que se agudice más la situación y que nos termine de perjudicar más”, aseveró.