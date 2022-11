La generación en las IA, clave para transformación digital en los medios

Asimismo, la compañía detrás del estudio se refirió al impacto de lo anterior en la prensa. De esta manera, destacó la función de las inteligencias artificiales generativas. No obstante, resaltó la labor del periodista ante los constantes avances tecnológicos.

“La gran labor del periodista no viene de la redacción, sino de la selección de la noticia. Tenemos la contrastación de las fuentes y el generar conexión entre el lector y el medio. Eso nunca lo podrá hacer una máquina”, manifestó Adolfo Corujo, socio y CEO Deep Digital Business en LLYC.

La voz del español se tiene en cuenta por su condición de experto en la gestión de la reputación a través de Internet. En sus veinte años de trayectoria profesional, ha colaborado en el diseño y ejecución de proyectos para la construcción, la defensa y promoción de la identidad digital de distintas multinacionales en España y Latinoamérica.

Conduce el podcast sobre el impacto de la Inteligencia Artificial “Esto es lo que AI” y es autor del libro “Comusicación, lecciones de comunicación de 18 genios de la música”.

Es co-autor del artículo científico “WePS-3 Evaluation Campaign: Overview of the Online Reputation Management Task” y co-director del proyecto de investigación europeo “LiMoSINe: Linguistically Motivated Semantic aggregatIon engiNes”, en colaboración con diferentes universidades.