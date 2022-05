¿Fanático de los videojuegos de fútbol? Ponga a prueba su talento

La empresa desarrolladora de videojuegos Konami anunció que estará realizando el torneo eFootball Championship 2022. Esta competencia de eSports estará dividida en dos categorías.

La primera será “eFootball Championship Pro 2022”, que es la liga profesional en la que participarán los jugadores de eSports que tienen un contrato con clubes de fútbol profesionales europeos.

La segunda categoría fue llamada “eFootball Championship Open 2022”, que es una competencia de eSports en la que podrán participar jugadores de todas las capacidades que estén familiarizados con esta saga de videojuegos de fútbol.

Los jugadores profesionales y los jugadores regulares estarán compitiendo a través del nuevo modo de juego titulado “Dream Team”.

It's official!

eFootball™ is back for another season with two new tournaments: the eFootball™ Championship Pro and the eFootball™ Championship Open!



Tune in to the live draw on June 4th to see how the competition stacks up! #efootball #eFootballChampionshipPro pic.twitter.com/iE0LFBxZl3