iOS 16 ya está disponible en Colombia

A partir del este lunes 12 de septiembre, las personas que cuenten con un Iphone podrán actualizarlo. Sin embargo, no todas las versiones del dispositivo insignia de la empresa californiana, contarán con este beneficio.

Versiones inferiores al IPhone 8, no podrán actualizar al nuevo iOS 16. Es decir, modelos que cuenten con chips A9 y A10 Fusion, como el iPhone 6S, el iPhone 6S Plus, el iPhone 7, el iPhone 7 Plus, la primera generación del iPhone SE .