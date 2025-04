Luego de ardua jornada de trabajo, las personas acostumbran a cargar la batería de su celular por las noches, justo al lado de su cama. Por algunos minutos se dedican a ver videos, jugar, programar su agenda y hacer una que otra llamada, mientras el dispositivo está conectado a la energía; sin embargo, esta práctica que parece inofensiva puede ocasionar graves accidentes.

En algunas ocasiones, los usuarios dejan cargando su Smartphone sobre la cama y se quedan dormidos, por lo que el dispositivo permanece por muchas horas conectado a la energía, hecho que es considerado por los expertos como peligroso.

De acuerdo con especialistas en seguridad eléctrica y prevención de incendios el peor sitio para dejar cargando la batería del celular es sobre la cama, y sobre todo si está cubierto por un manta, sábana o almohada.

Los expertos advierten que esta práctica puede ocasionar graves consecuencias como incendios en el hogar, debido al calor que puede generar el dispositivo al estar conectado a la corriente.

En caso de presentarse una falla eléctrica o en el sistema por el sobrecalentamiento del equipo, el colchón, compuesto por algodón, lana o poliéster, materiales inflamables que pueden provocar rápidamente un incendio.

Los teléfonos cuentan con baterías de ion de litio, sensibles a las variaciones térmicas. Por lo cual, ante las variaciones térmicas y las elevadas temperaturas puede sufrir daños y experimentar una fuga térmica.

Recomendaciones para cuidar la batería del celular

1. Verifique qué está usando más batería. Existen aplicaciones que consumen batería durante todo el día en segundo plano, y pueden estar consumiendo energía extra sin que el usuario lo note. Para saber el uso de la batería en las aplicaciones, diríjase a Ajustes > Batería > Uso de la batería.

De esta manera, podrá verificar que aplicaciones están consumiendo más energía.

2. Desactive las conexiones que no está usando. Las conexiones usan mucha batería. Si no las está usando, la recomendación es desactivar Wifi, datos móviles, NFC y Bluetooth. Generalmente tendrá que elegir entre Wifi y datos móviles para mantenerte con internet, pero de preferencia no ambos al mismo tiempo.

Para desactivar vaya a Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes (para Wifi y Datos móviles) o Conexión del dispositivo (Bluetooth y NFC).

3. Cierre las aplicaciones que no usa. Este es un básico para mucha gente, pero para los que no lo hacen regularmente, es recomendable cerrar (en la multitarea) todas las aplicaciones que no usa para evitar que consuman energía. Al liberar espacio en la memoria, el smartphone utiliza de mejor forma su procesamiento para otras funciones.

4. Baje el brillo de la pantalla. La pantalla es probablemente la parte del dispositivo que usa más energía. En la barra de notificaciones, se encuentra la barra para el brillo de la pantalla. Los expertos recomiendan ajustar la pantalla en un nivel intermedio para comodidad de la vista y batería.

5. Limite la cantidad de notificaciones. Las aplicaciones tienen actualizaciones y es común que lleguen notificaciones constantemente. Esto provoca que el usuario prenda, apague y revise la pantalla de su teléfono más veces durante el día. Es recomendable sólo permitir las notificaciones de aquellas aplicaciones que el usuario use diariamente.

6. Evite usar su smartphone mientras se carga: Usar el dispositivo mientras se está cargando sólo ocasionará que se caliente más de lo normal y eso provoca un daño a la batería. Esto es especialmente dañino cuando usa el celular para jugar, llamar o aplicaciones que usan mucho internet (como las redes sociales), ya que usan más recursos del procesador y calientan más el dispositivo. La recomendación es esperar a que cargue a más del 50% o mejor aún, que termine su ciclo de carga.

7. Cuide la temperatura de tu celular: Las altas temperaturas son el peor enemigo de la batería, ya que generan un estrés en la misma y dañan su longevidad. Evite dejar tu celular bajo el rayo del sol, dejarlo bajo las cobijas o dejarlo encerrado en el auto en un día caluroso.

8. Tiempo de carga: No es “sobrecarga”, pero dejar el smartphone cargando por un periodo de tiempo muy largo después de llegar a 100% puede generar estrés en el litio metálico, lo que daña la durabilidad de la batería. Además, dejarlo conectado cuando ya está llena la batería genera un poco de calor adicional por la disipación de la energía adicional.

9. Use el cargador original: Cargar el teléfono constantemente con un cargador que no es el que viene en la caja puede dañar la batería del dispositivo. Al usar otro cargador, puede haber una variación en el voltaje o amperaje y alterar la batería. Lo recomendable es siempre usar el cargador original del celular.

10. Evite llegar al 0% de carga: Las baterías sufren cuando llegan a los extremos y dejar que la batería se drene al 0 % puede dañar la batería a largo plazo. Lo óptimo es iniciar el ciclo de carga cuando la batería se encuentra por debajo del 20% para cuidar su desempeño.