La victoria de Minecraft en los premios anuales PlayStation de Sony Corp. muestra lo mucho que han cambiado las cosas desde que la empresa comenzó a celebrar los títulos más vendidos de Asia hace dos décadas.

El juego en modo sandbox obtuvo el Premio Platino para títulos que han vendido más de 1 millón de unidades en la región, compartido con Metal Gear Solid V de Konami Holdings Corp. y Dragon Quest Heroes de Square Enix Holding Co. También recibió el premio Network como uno de los tres juegos más descargados de la PlayStation. Minecraft permite a los usuarios crear y compartir mundos hechos a base de texturas y cubos.

A diferencia de las grandes casas editoras con quien compartió pedestal, Minecraft comenzó como un apasionado proyecto de un programador sueco solitario. Se convirtió en un gran éxito tanto para PC como para vídeos de jugadores utilizando un complejo sistema artesanal para construir a gran escala el Star Trek Enterprise, y su funcionamiento en las computadoras fue viral. Microsoft Corp., cuyo dispositivo de juegos Xbox compite con la PlayStation, compró el juego por US$2.500 millones en 2014

Un puñado de editores y franquicias de juegos han dominado los galardones desde que Sony comenzó a dar los premios en 1995. Final Fantasy de Square Enix recibió el primer premio en siete ocasiones, seguido de su propia serie Dragon Quest y del juego de fútbol Winning Eleven de Konami, los cuales tienen cinco Premios Platinum cada uno.

Año de triunfos

2000 fue un año de triunfos, ya que dos títulos Dance Dance Revolution de Konami, desarrollados para la PlayStation original, entraron en la lista de los premiados. El juego de fútbol de Konami se montó en la ola de popularidad de ese deporte durante cuatro años después que Japón fue uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, junto con Corea del Sur en 2002

Monster Hunter Portable de Capcom Co. fue el único que llegó a vender un millón durante los tres años terminados en 2009.

Los niños de educación media de Japón fueron atrapados por la fiebre del monstruo. Era el apogeo de la PlayStation Portable de Sony, mientras la costosa PlayStation 3, con su compleja ingeniería, tenía dificultades para imponerse.

Sólo Final Fantasy XIII y Grand Theft Auto V de Take Two Interactive Software Inc. pudieron alcanzar el millón de unidades en la PS3. Ese año marcó un renacimiento del negocio de las consolas porque las ventas de la PS4 se triplicaron en el período octubre-noviembre respecto del año anterior, después de una reducción de precios. Sony ha vendido más de 30 millones de unidades de la PS4 en todo el mundo.

Metal Gear Solid de Konami, que a menudo a ha obtenido premios, finalmente alcanzó la lista de platino con la quinta entrega de la serie. Las celebraciones fueron empañadas por la ausencia del creador del juego, Hideo Kojima, quien al parecer fue destituido después de una disputa con la gerencia de la empresa. El jefe de relaciones públicas de Konami subió al escenario para recibir el premio en medio de incómodos aplausos de la audiencia.

