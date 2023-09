Vicepresidenta Francia Márquez lanzó ‘Ruta del Cuidado’ en Montes de María

“El proyecto solo es una parte de ese gran Sistema Nacional de Cuidado que tenemos que construir entre institución y comunidad. El enfoque que tendrá será comunitario, ¿y quién pone ese enfoque? Las comunidades. Los enfoques étnicos, diferenciales, de género, todos tienen que estar de manera transversal en este Sistema Nacional de Cuidado”, manifestó Márquez Mina.

Tan incluyente es la ruta que realizan diálogos por todo el país con las organizaciones sociales, movimientos y las comunidades para recoger insumos necesarios y aquellas prácticas de cuidado comunitarias.

“El cuidado no empezó con esta ley, empezó con la humanidad, y lo que estamos haciendo aquí es potencializar esas formas (…) Tampoco pensamos que el cuidado solo tenga que tener un enfoque individual. Queremos que nos volvamos a cuidar como comunidad, que nos volvamos a cuidar en colectivo, como sociedad. Que a mí me duela lo que le pasa al vecino, porque nos volvimos individualistas y no nos importa lo que le pase a nuestra gente”, agregó Francia Márquez.