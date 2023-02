Le sacrifican animales al padre de un alcalde en Sucre por no pagar extorsión

“Me respondieron diciendo que esperara llamada y quedé atento a eso porque yo les ofrecí 20 millones de pesos en tres partidas para que me dejaran quieto y a los 3 días procedieron a quemarme una bodega y matarme 7 vacas y otras más quedaron heridas y desde entonces ha habido un acoso con mis trabajadores y mis fincas de noche quedan solas. En enero llegaron a otra de mis fincas en la Mojana, en Las Chispas, e hicieron tiros y me asesinaron un caballo y recientemente vinieron a mi finca Flandes y me sacrificaron 33 carneros”, narró el exalcalde que pide protección para él y sus bienes.