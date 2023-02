Puente La Panela, en Sucre, está que se cae y la concesión no responde

Rechaza igualmente lo que él denomina descaro por parte de Autopistas de la Sabana que cobra peaje y no quiere construir el nuevo puente.

“Hemos tenido reuniones con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y con la concesión Autopistas de la Sabana y siempre hay excusas. La jefe de proyectos nos dijo que antes del 15 de enero tendríamos una respuesta sobre el puente, pero no dijo de qué año y por eso no lo vemos aún. Y qué decir del gobernador que no le ha prestado atención a esto. Todo lo que dice es mentira, y los jefes de los entes de control de Sucre que tampoco trabajan”, puntualizó.

EL HERALDO conoció que en Autopistas de la Sabana hubo cambio en la gerencia y no se sabe quién está ahora al frente de la concesión para responder por este problema vial.