Más de 215 mil vehículos se movilizaron por Sucre en la semana de receso

Así se desprende del reporte entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional que da cuenta que hasta las 6:00 de la tarde de este lunes se habían movilizado 215.526 vehículos, frente a los 181.272 que hubo en el 2021, lo que evidencia un incremento de 34.254.

En la semana de receso, sin incluir resultados del puente festivo del Día de la Raza, impusieron 187 órdenes de comparendo e hicieron efectiva 61 inmovilizaciones por no tener Soat, no tener revisión tecnicomecánica y no tener licencia de conducción.