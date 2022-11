Hombre le habría prendido fuego a la casa de su ex pareja en Sampués

La conflagración fue generada la madrugada de este lunes festivo en la casa que Estela habita con sus tres hijos en el barrio Juan Tous de la zona urbana de Sampués.

Algunas informaciones preliminares dan cuenta que el autor del incendio llegó a la 1:00 de la madrugada con un recipiente en una de sus manos, donde presumen tenía un líquido inflamable, e ingresó por la parte trasera de la vivienda y generó el fuego en la casa de bahareque y zinc.

Al momento de la conflagración no había nadie en la casa, la ex pareja del presunto autor no estaba y sus tres hijos se encontraban en la casa de la abuela, que es cercana a la que fue prendida.