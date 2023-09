Gobernador de Sucre apelará orden para designar alcalde interino de Sincelejo

Por su parte el director Nacional del partido Cambio Radical, Germán Córdoba Ordóñez, le dijo a EL HERALDO que “los dos argumentos expuestos por el gobernador de Sucre fueron resueltos por el juez de tutela de primera instancia”.

“Frente a lo primero, el partido requirió oportunamente a los otros partidos en todo caso el acuerdo de coalición es claro en expresar que la totalidad de la terna es de Cambio Radical. El partido debía dar la posibilidad de postular a los otros y así lo hizo, pero no está obligado que esos fueran los nombres a ternar”, y “frente al tema del domicilio o arraigo la Ley lo exige para la elección, no para la designación. Así impugne no debemos esperar al fallo de segunda instancia porque las tutelas son de obligatorio cumplimiento. El señor gobernador de Sucre desconoce la normatividad y parece despreciar la decisión de un juez de Sincelejo”, puntualizó Córdoba.