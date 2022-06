Sucre espera seguir siendo apoyado con proyectos de gran impacto

Roviro Díaz, el alcalde de Guaranda, una de las poblaciones de la subregión Mojana, donde Gustavo Petro no ganó, espera que en este nuevo gobierno que se inicia el próximo 7 de agosto “se tenga muy en cuenta a la Mojana y aunque no podemos decir que los otros presidentes no lo hayan hecho, sí necesitamos de esa mirada privilegiada porque estamos muy necesitados. Las inundaciones nos afectan en todo”.