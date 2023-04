En Sucre no caracterizan a la población víctima desde hace 12 años

Marta Robles Hernández, de la Organización Defensora de Víctimas, aseguró que en el departamento las cosas con las víctimas no marchan bien en ninguno de los aspectos y en su criterio eso se vio venir desde que aprobaron, sin el visto bueno de ellos, el PAV.

“No tenemos un capítulo especial de víctimas en el Plan de Desarrollo porque las víctimas somos transversales”, expresó Robles visiblemente molesta.

Denunció que en el departamento se han centrado en las víctimas de Montes de María y de las que están en el resto de Sucre nadie dice nada, al punto que a la fecha no se sabe a ciencia exacta cuánta de esta población tiene el territorio porque desde hace 12 años no realizan una caracterización.

Criticó la líder que ellos como Mesa Departamental de Víctimas no han podido sesionar las veces que la ley demanda porque no cuentan con recursos para hacerlo, y advirtió que en reiteradas oportunidades le han solicitado al gobierno que les dé a conocer las inversiones que están realizando en favor de la población víctima y no ha sido posible “porque al igual que hoy llegaron con un listado que más parece una lista de mercado y nosotros no le estamos solicitando eso, lo que queremos saber es cuál es la población víctima que ha sido beneficiada de esos proyectos y no lo hemos logrado porque como que no han entendido, no la tienen clara”.