Autoridades de Sucre instan a utilizar nuevamente el tapabocas

Sandra Toro Gómez, jefe de esta dependencia recordó que el mortal virus no se ha ido, por el contrario en el último mes han aumentado sus casos en varios países, incluyendo Colombia.

Entre el 29 de octubre y el 12 de noviembre en Sucre se registraron 11 casos, pero entre el 12 y el 26 de noviembre se presentaron 113 nuevos contagios, siendo Sincelejo la que más casos reporta con un total de 82. Seguida de Corozal con 11; Morroa con 7 y San Marcos con 4. En los demás municipios se distribuyen las cifras entre uno y dos casos.

El acumulado de personas infectadas con Covid en Sucre hasta el 26 de noviembre fue de 69 mil 791, pero se mantienen activos 181.

Explicó la funcionaria que las condiciones climáticas y el abandono del tapabocas han incidido en Sucre en el aumento de los casos de este virus.

“Es importante indicar que, aunque la emergencia sanitaria por la Covid- 19 ya no está, debemos tener en cuenta que el virus no se ha ido. Tuvimos un buen comportamiento del tema en materia de vacunación, en donde alcanzamos unos buenos indicadores, sin ser los mejores porque no hemos alcanzado el 100 por ciento, sin embargo, seguimos avanzando”, dijo Toro.