Asousuarios Sucre exige quitarle los privilegios a Afinia

Dijo el líder de esta agremiación que comparando el aumento que “han tenido las tarifas de la energía eléctrica en este 2022 y que han sido en más del 30%, los 24 pesos que rebaja Afinia en el kilovatio no solo son una miserableza sino que es un atentado contra el bienestar de la población de la Costa Caribe y su desarrollo en una región que se caracteriza por la desigualdad y la pobreza”.

Ante esto Asousuarios le exige al Gobierno Nacional que le quite todos los privilegios que le viene dando a Afinia, entre ellos el permitirle que los usuarios paguen toda la modernización de la compañía para una mejor prestación del servicio y las pérdidas técnicas y no técnicas, además que no les aporte recursos por regalías.

“Afinia, de acuerdo a su actuar, únicamente se preocupa por obtener ganancias aunque estas perjudiquen a la población. Su rebaja no significa nada a la hora de aliviar necesidades y la carga del bolsillo de los sucreños”, enfatizó.