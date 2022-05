Ades cuestiona medidas de las autoridades de Sucre en materia de educación

Según el directivo docente, no estuvo bien que estas autoridades llamaran a la normalidad académica “sin evaluar toda esta situación que está aconteciendo. La Gobernación debió llamar a que se trabajara virtualmente, por guías, de otra manera, para no arriesgar a los compañeros docentes a trasladarse. Es un riesgo que los compañeros se tengan que trasladar a las zonas rurales adonde se trasladan todos los días. Esperemos que no acontezca nada que lamentar”, señaló el líder del magisterio en Sucre.

Precisó que aunque muchos maestros fueron a las sedes educativas, los estudiantes no lo han hecho, “lo que es entendible porque los padres de familia tienen temor y más con todo lo que están viendo por las redes sociales, por las noticias”.