Fiscalía realiza en jornada integral a víctimas con fines de identificación

Esas tomas de muestras biológicas le permiten a la Fiscalía realizar cruces genéticos que sumados a las investigaciones logran la plena identificación de restos encontrados y de esta forma se produce la entrega a las familias.

Alice Vargas acudió a una jornada más de esta índole y asegura que está más esperanzada porque le dijeron que “mi caso está bastante adelantado, que no me preocupe que en cualquier momento me van a llamar y eso me tiene ansiosa de que se den las cosas de la mejor manera porque ya esto tiene tantos años”, anota la mujer.

Precisamente el fiscal David Cruz le explicó a las víctimas presentes en el primer día de la jornada que en lo que va de este año ya han entregado 14 cuerpos y de 9 de ellos no había ningún tipo de identificación y con toma de muestras, cruces genéticos e investigación lograron saber quiénes eran los fallecidos.