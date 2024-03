Padres de familia y comunidad exigen el mismo operador para hogar del Icbf

El cambio de operación de los hogares de Bienestar Familiar y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) por parte del Gobierno Nacional ha generado retrasos, al punto que los niños de la primera infancia en la ciudad de Sincelejo a corte de este lunes 4 de marzo no han asistido a su primer día de atención en estos lugares.

En razón a ello y a que desde la dirección del ICBF en Sucre no han validado a una asociación de padres de familia para seguir operando el hogar Josefina Quintero, del barrio San Vicente, este lunes los padres de familia, la comunidad de este sector y de los aledaños, además de veedores, protagonizaron una protesta con pancartas que se prolongó por varias horas.

Alcira Romero Camargo, una vecina del sector, aseguró que este hogar lleva cerca de 15 años atendiendo a los niños de la zona y de paso les ha dado empleo a los más necesitados.

Una madre de familia que tiene una niña en ese hogar, se mostró en desacuerdo por la actitud que ha presentado el ICBF al rechazarlos a ellos en alianza con la Fundación Siglo XXI para operar este hogar.

“Deben dejar este mismo operador que lo ha venido haciendo bien y poner en marcha esto rápido porque ya estamos en marzo y nuestros hijos no han podido acceder a este servicio y nosotros las madres cabeza de hogar y solteras estamos necesitando de esto. Tenemos que ir a trabajar y no sé con quién dejar a mis hijos, en especial a una niña que tiene una parálisis leve y aquí ha progresado con la atención que le han dado en este hogar”.

Liliana Guerrero, la coordinadora de la Asociación de Madres Comunitarias Mujeres Siglo XXI, explicó que los padres de familia están exigiendo la prestación del servicio, pero este no se ha dado aún porque el ICBF no ha adjudicado aún los contratos por las múltiples irregularidades.

“Estamos en la lucha porque en estos momentos nos han rechazado debido a una transformación que hicimos a principio de año y eso nos tiene por fuera de la contratación. Tenemos en comodato el hogar Josefina Quintero y estamos peleando para que nos tengan en cuenta en esta contratación. Desde el año 2007 estamos trabajando y tenemos una gran trayectoria que el Instituto de Bienestar Familiar no está teniendo en cuenta”, anotó Guerrero.

Normalmente estos hogares empiezan a laborar desde el 5 de febrero, es decir, que ya llevan un mes de retraso y no se sabe cuándo se active esto.

Este hogar Josefina Quintero atiende 740 niños en varias sedes en los barrios La Bucaramanga, Santa María, Santa Cecilia y San Vicente.

Los veedores Martín Contreras y Hernando De la Ossa acompañaron a los padres de familia en la protesta y aseguraron que año tras año se presentan problemas con la contratación del ICBF “que se ajusta a los intereses de unos particulares”.

De la Ossa espera que esa rigurosidad que el Gobierno Nacional está exigiendo se cumpla en todo y que el “Icbf no quede en manos de los politiqueros que manejan a los directores encargados. Han hecho de toda triquiñuelas para no elegir a un director para ellos tener manejo de eso. No hay transparencia en este proceso, están presentando certificaciones falsas, y esta entidad de las mujeres Siglo XXI es de las mejores y en Sucre la han dejado por fuera”.

A su turno Martín Contreras dijo que esto que está ocurriendo con los niños es “producto de un negocio que tienen los políticos con los operadores y funcionarios del Bienestar Familiar, los del comité evaluador. Ellos piensan en sus bolsillos y no en los niños de hogares necesitados”, dijo al tiempo que llamó a la Fiscalía a investigar esto.