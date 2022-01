Las voces de Libertad para que les cumplan la reparación colectiva

Los jóvenes como María Alejandra Torres pidieron apoyo para su proyecto musical de bullerengue, y Yoleth Álvarez Ríos computadores para seguir estudiando una carrera, pero necesitan contar también con un punto digital porque la señal de celulares en este territorio no es la mejor, “el operador Claro sirve un día y al otro día no, Wow no nos ha funcionado y Tigo tampoco”.

Finalmente Oberto Bonilla, campesino de Libertad, pidió agua con fines productivos, para riego, porque sus animales y cultivos se pierden por no tener agua.

Esta lluvia de peticiones que realizaron los habitantes de Libertad son nuevas para los funcionarios que se las escucharon en esta oportunidad, pero conocidas de vieja data por el Gobierno Nacional, en especial por la Unidad Nacional de Víctimas que llegó al territorio con esas promesas de reparación colectiva desde finales de 2005, año en el que las Auc se desmovilizaron, y aún no les cumplen.