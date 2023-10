La Ruta al Mar completa dos días bloqueada y sin solución a la vista

El arquitecto, urbanista y miembro de Tolú Cívico, Franco Uribe, le dijo a EL HERALDO que este paro solo se suspende cuando les llegue el agua a sus hogares.

Rechazó que la Gobernación de Sucre enviara a un funcionario de Gestión del Riesgo con un solo carrotanque de agua “que no soluciona nada. Aquí debió decretarse la calamidad. Esto demuestra que no hay coherencia entre los gobiernos de Sucre y de Tolú y que la creación de la ciudad del Golfo de Morrosquillo es un sueño, un ideal que no se hace realidad porque no hay agua que es vital para todo", puntualizó Uribe.

Esta es una de las protestas que según la Defensoría del Pueblo puede afectar el certamen democrático de este domingo 29 de octubre.