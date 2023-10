La Registraduría capacita a más de 16 mil jurados de votación de Sucre

La ciudad de Sincelejo, que es la capital de departamento que cuenta con el mayor potencial electoral, requiere 4.701 jurados de votación, de los cuales 3.894 son titulares y 807 remanentes.

El proceso de formación de los jurados inició esta semana y se extiende hasta el 25 de octubre. En Sincelejo estas jornadas se llevan a cabo en las sedes de Comfasucre, Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo, Cecar y en el auditorio de la Secretaría de Salud Municipal en sesiones de dos horas que van de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.; de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.; de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.; y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.