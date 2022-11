Se contuvo el paro en la Mojana, pero hay escepticismo entre los productores

Arnulfo Betancurt, uno de los voceros productores, ve con escepticismo los tiempos que pidieron los representantes del alto Gobierno para afrontar la problemática de las inundaciones que se ha extendido por más de un año en la región.

“El preacuerdo que se firmó con los funcionarios del alto gobierno en cabeza de la viceministra del Interior, Lilia Solano, me deja un sin sabor por lo cual no firmé, porque no le veo sensatez al Gobierno. No genera credibilidad y para cosas mínimas para ir logrando remediar la difícil situación que vive la gran región de la Mojana, no hubo lo mínimo que era autorizar de inmediato los trabajos de ampliación del canal de La Esperanza que es el que nos está dando la solución en el momento en medio de la temporadas de lluvias”, dijo.

Agregó que “disculpas van y disculpas vienen, hacen reuniones pero nada pasa, en conclusión quedamos para el 30 de noviembre, es decir dentro de 7 días para realizar una gran reunión copiosa de toda una región para decir ellos que nos dan la confirmación de los preacuerdos y de la posibilidad de ampliar el canal de La Esperanza, que no tiene ningún impedimento ni ambiental, ni económico, ni por ninguna razón”, narró Betancurt.

A su turno un representante de los ganaderos en Sucre expresó que lo que ellos esperan es que el Gobierno les cumpla y de no hacerlo no habrá más mesas sino el paro de inmediato.

“Nosotros y toda la Mojana lo que espera es que este gobierno cumpla. No podemos estar viviendo entre las aguas y menos con el veneno que trae el río Cauca y que no es solo el tema de la sedimentación”.

Agrega que lo que más les asombra como gremio es que “este gobierno dice una cosa y otra. Una cosa es la que dice el director de la Unidad de Gestión del Riesgo y otra la que dice el ministro Pava y eso nos genera desconfianza. No sabemos a quién creerle. La ministra de ambiente habla de una Mojana que no es real, que es la que ellos tienen en su imaginario”.