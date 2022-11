En Los Palmitos, Sucre, le hacen frente a la gripa aviar

En esta población de los Montes de María fue donde detectaron el foco de la enfermedad en el patio de una casa donde criaban unos 50 pollos, todos ya sacrificados, al igual que 364 más que estaban en otros tres galpones que también resultaron afectados con la gripa aviar.

Diana Pérez Márquez, la alcaldesa de Los Palmitos, le confirmó a este medio que desde que tuvo conocimiento del foco de influenza aviar en el municipio activó el Comité de Reacción Inmediata (CRI) en el que articulan con el ente responsable de control sanitario, es decir, el ICA, la activación de la ruta bajo sus directrices y preservando la seguridad de la población.

La mandataria confía en que atendiendo todas las recomendaciones que les ha dado el ICA pueda contrarrestarse esta enfermedad y que no continúe volando para no afectar a otros patios o galpones no solo de Sucre sino de otros departamentos dado que este mismo foco de contagio está en zona rural de Chochó y Cartagena.