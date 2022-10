Federación Nacional de Departamentos celebra inicio de negociaciones con Eln

Además, recomienda una agenda de negociación ágil y eficaz, con tiempos y cronogramas realistas definidos desde el inicio, para no desgastar al país; que la negociación no se encierre en el Palacio de Nariño y la sede de la misma, sino que desde el primer momento se incluya a voceros de las regiones, pues son las que sufren el impacto y las tragedias que genera el Eln; no repetir los errores que se pudieron haber cometido en otras negociaciones de paz, y garantizar que sea una apuesta sincera, sin trastiendas, con entrega total de armas en el momento en que se pacte. Y que los guerrilleros en trance de paz, se comprometan sinceramente a reparar, decirles toda la verdad a las víctimas y pedirles perdón.

“Finalmente los gobernadores estamos de acuerdo en que se extiendan oportunidades políticas y económica a quienes depongan las armas y regresen a la vida civil, pero también demandamos reparación para las regiones. Somos más de 10 departamentos de Colombia donde el Eln hostigó, atacó y causó daño durante más de 50 años”, dijo Espinoza.