En Exposucre el descanso también tiene cabida con el Hamacódromo

Miriam Caldera Arroyo, una de las artesanas de la caña flecha del municipio de Sampués que expone sus productos en Exposucre, aseguró que el Hamacódromo es un gran atractivo no solo para descansar sino también para exhibir uno de los productos de nuestra región, “quien en su casa no tenga una hamaca no sabe de lo que se pierde y aquí en este sitio donde la organización las instaló debajo de unos frondosos árboles quedaron perfectas. Con esto se han anotado un diez, han dado en el punto de todos”, dijo la mujer.

Otra que se gozó las hamacas después de haber degustado de un sabroso e innovador mote de queso fue Patricia Flórez Ortega. Ella segura que el “Hamacódromo es una maravillosa idea por varios factores. Uno de ellos es que es una artesanía que también nos representa y lo otro es para descansar. Es lo mejor para descansar. Yo invito a los ciudadanos a que vengan a gozarse esta feria”, puntualizó.