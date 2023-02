Anuncian desalojo de Subestación de Policía por deuda de arriendo en Sucre

La denunciante anota que con todas las administraciones han tenido contratos, menos con esta de Jesús Julio porque no se los ha hecho, “incluso la alcaldesa Mayda Balseiro quedó en deuda con unos meses, pero el alcalde Choly Cantillo cuando empezó a gobernar los pagó, pero este alcalde no ha hecho eso. Ya he llevado dos veces la escritura porque el secretario de gobierno me dijo que la primera se le perdió y que tenga paciencia. Yo he ido también a haciendo, tesorería y donde el secretario privado del alcalde y no resuelven nada. No me siento escuchada. Dicen que van a hacer un comité técnico para pagarnos, entonces si no van a pagar que desocupen la casa”, puntualizó.

Al alcalde Jesús Julio Terán se le consultó sobre este tema, pero al momento de redactar esta nota no había respondido.

Libertad es un corregimiento de San Onofre que fue epicentro de operaciones de las extintas AUC del bloque Héroes de los Montes de María y por eso es beneficiario de una reparación colectiva que tampoco se inicia.