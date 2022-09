Caso Chochó: coronel Núñez se entrega a la justicia colombiana en México

Los “ruidos” que escuchaba Bolaños correspondían –en realidad- al coronel Benjamín Núñez vaciando el cargador de su arma de dotación contra los jóvenes, que recibieron impactos de bala en la cabeza, en el tórax y miembros superiores inferior y superiores.

“A los sujetos los suben a la camioneta y luego nos llaman a nosotros y nos subimos. Cuando íbamos saliendo se montó el J3 (Benjamín Núñez) y otro compañero que no sé quién es. Cuando íbamos por una parte del camino le dio un disparo a uno de los sujetos, que ya estaba herido. Nosotros quedamos atónitos. No sabíamos qué hacer o qué decir. Luego él cogió y le dio otros dos tiros y también a los otros que estaban ahí. Nosotros no decíamos nada en el momento, estábamos callados y con miedo de alguna represalia del mando. La mirada de él (Núñez) fue suficiente para que no dijéramos nada o algo así”, contó en diligencias de declaración un patrullero, del cual se desconoce su identidad.