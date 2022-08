“Los policías se enfurecieron y empezaron a patearlos": hermana de víctima

Cindy Sierra, hermana de Jesús David Díaz Monterroza, quien fue asesinado en confusos hechos tras ser detenido en un retén de la Policía en el caserío de Chochó el pasado 25 de julio, contó detalles de la golpiza que -según ella- recibió su familiar y sus amigos por parte de los uniformados.

“Yo lo vi herido y le pregunté qué le había pasado y me dijo que un policía le había disparado. Le pregunté que por qué le habían hecho eso y me dijo que él solo estaba viendo practicar stunt (acrobacias en motocicletas)”, indicó la mujer.

Según Sierra, José Carlos Arévalo los auxilió en su motocicleta y empezaron a movilizarse hacia una clínica, pero fueron detenidos -nuevamente- por miembros de la Policía en un sector conocido el Cruce de la Muerte.

“Estando ahí en el cruce, los policías nos bajan de la moto a los tres y a ellos les empiezan a apuntar. Les dicen que se tiren al suelo boca abajo. Yo preguntaba que por qué lo hacían, que necesitábamos llegar al hospital para que atendieran a mi hermano, pero ellos no me escuchaban”, contó la mujer.

En ese momento, según diferentes relatos, pasó por el sector Carlos Alberto Ibáñez, quien también fue detenido por la Policía. Fue la última vez que se vio con vida a los tres jóvenes.

“Yo me puse nerviosa, empecé a llorar, les decía que los dejaran, que ellos no estaban haciendo nada. Pero los policías empezaron a enfurecerse y a patearlos a los tres. Los policías ven mi desesperación, me empujan y me alejan de ahí, pero a lo lejos yo veía que los seguían golpeando. Ninguno de los tres se opuso, simplemente obedecieron”, agregó.

Cabe recordar que los jóvenes fueron trasladados en el platón de una camioneta de la Policía hacia la Fundación María Reina, centro asistencial donde llegaron sin vida producto de múltiples impactos de bala en el cráneo y tórax.