Coronel (r) Núñez solicitó cancelar audiencia porque se sentía “cansado”

Tras lo sucedido, las víctimas no dudaron en expresar desacuerdo por la solicitud del Coronel (r) y el abogado Aníbal Garay dijo que “acaba de terminar la audiencia de legalización de captura, donde debía tener presencia y conocimiento el procesado, eso ya se superó, la medida de aseguramiento no es más que la argumentación del señor fiscal y quien va a enfrentar dicha audiencia es el abogado defensor”.

Seguidamente, Núñez insistió en su solicitud y aseguró que estaba dispuesto a confesar pero “no había necesidad de correr”.

“Déjeme descansar por favor, créame que si yo me presento acá es porque quiero decir la verdad, quiero contar la verdad, yo no me voy a ir, estoy aquí bajo la tutoría de la misma Fiscalía, no hay necesidad de correr en este proceso”, dijo.