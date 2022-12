Autoridades hacen seguimiento a la alerta temprana de Montes de María

Desde ya el mandatario de los sucreños dijo que durante esta sesión presentará unos reparos a la Alerta Temprana Estructural N° 033-22 que emitió la Defensoría del Pueblo, pero líderes de la zona rural de los Montes de María le dijeron a EL HERALDO que “lo que dice esa alerta es la realidad que nosotros vivimos en la zona rural donde nos ponen a realizar trabajos forzados sin pagarnos y no podemos negarnos porque nos asesinan. Esta es una realidad que no se puede desconocer y que solo la sabemos quienes la estamos padeciendo. Desde un escritorio en la ciudad no se puede desconocer esta realidad”.

Indican los campesinos y líderes de Ovejas, Chalán y Colosó con los que habló EL HERALDO y a quienes por razones de seguridad le omitimos sus identidades, que la “situación es tan grave que hasta una funcionaria de la Defensoría del Pueblo fue amenazada y se fue de Sucre desde hace 5 meses y aún la Unidad Nacional de Protección ni las autoridades de Sucre se han preocupado por eso. ¿Y si eso les pasa a ellos que se espera para nosotros que desde las 6 de la tarde tenemos que estar encerrados?. Esperamos que el señor ministro Prada si crea lo que dice la alerta y nos ayude a mejorar las condiciones de seguridad de nuestros territorios. Llevamos toda la vida amenazados y con miedo, eso no es vivir”.