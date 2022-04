Alerta en La Mojana: Boquete de Cara ’e Gato alcanzó los 400 metros

“El panorama que hoy vemos es devastador. No queremos imaginar lo que pueda ocurrir en los próximos 20 días en esta zona. Si ya estamos graves sin tener un invierno fuerte no me imagino con lluvias diarias que pueda presentarse”, anota Dajud que una vez más cuestiona la forma cómo los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han venido afrontando este problema de grandes dimensiones.

“Cara ’e Gato colapsó y el remedio lo tienen a la mano y son las dragas para intervenir el canal que ya se abrió con retro. Ya por allí está pasando agua pero falta más anchura, pero las dragas están paradas en esa misma zona porque se acabó el contrato”, anota Dajud.