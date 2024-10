La Iglesia Católica en el departamento de Sucre, a través de la Diócesis de Sincelejo, también se suma a las voces de rechazo por el atroz crimen del licenciado, rector y gestor cultural Armando Rivero Manjarrez.

Después de cinco días del macabro hallazgo de su cadáver esqueletizado la Diócesis, se dirige al pueblo sucreño para hacerle un llamado a la conciencia por la paz y la dignidad humana, así como a replantear la convivencia y desactivar los mecanismos de la mentira y la violencia.

Dice la Diócesis que los ciudadanos no se pueden quedar en la pasividad cuando “la violencia, como un veneno silencioso, se ha infiltrado en los rincones de nuestras calles y corazones. No somos ajenos al dolor que nos embarga, ni a la urgencia que nos llama a actuar”, y por ello “como Iglesia, promovemos el perdón, la reconciliación, la verdad y la justicia. No son palabras vacías. Son acciones concretas que transforman realidades”.