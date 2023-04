“Yo canto un despecho sofisticado”: Alci Acosta

Si algo ha caracterizado al soledeño en su vida ha sido que las letras de las canciones que ha tenido la oportunidad de grabar iban por una misma línea: el respeto y la caballerosidad.

“Yo no soy compositor. Mi primer compositor, a quien yo no me cansó de agradecer, porque me dio a conocer como pianista y cantante, se llamó Cristobal Sanjuán. Las letras de este gran compositor y amigo, iban por ese sendero”, mencionó el artista.

Precisamente, la primera que grabó fue Odio gitano en 1965 bajo el sello Tropical y sin importar en qué disquera estuviera la línea era la misma, aunque intentó incursionar en un estilo más romántico no pasó mayor cosa pues el público quería despecho.

“Mi anhelo era cantar canciones románticas pero no me dejaron” comentó entre risas al cantante.

Aunque reconoció no tenía el control de elegir cuáles grababa, sino que cada sello discográfico tenía un director artístico que, teniendo en cuenta su estilo, seleccionaba los temas, y en ocasiones sí podía negarse a grabar algunas de estas.

“Algunas canciones que no le sacaba partido las rechazábamos o las cambiamos por otras”.