Tarantino: 60 años de una mente maestra del cine

Su nivel creativo, apropiación de la ficción y capacidad adaptativa lo han convertido en todo un referente del séptimo arte.

A los 16 años trabajó como acomodador en un cine porno. Tras cumplir los 20 laboró en Video Archives, una tienda de alquiler de películas en la que intentó grabar su primera cinta. Pero My Best Friend’s Birthday no puede considerarse como tal. Es una película inacabada, rodada con cero medios materiales y sin cumplir los estándares mínimos de calidad. Es más producto de su necesidad de expresarse.

Tarantino acabó de cumplir 60 años el pasado lunes y los celebra con un nuevo libro denominado Meditaciones de cine, todo un viaje íntimo por sus películas favoritas, relatado con una voz inconfundible.

En el texto se evidencia un gusto único por largometrajes como Taxi Driver, dirigido por Martin Scorsese, de hecho esta es la única que ilustra con su afiche de estreno y explica que la observó varias veces en su sala de reestreno favoritas: el Carson Twin Cinema.

En Barranquilla muchos quedaron con los crespos hechos cuando el 7 de marzo de 2019, los organizadores del Festival Internacional de Cine de Barranquilla (Ficbaq), anunciaron con bombos y platillos que el ganador del Óscar en 1995 por Pulp Fiction y en 2013 por el filme Django Unchained, era el invitado a inaugurar la séptima edición del desaparecido festival.

El hecho no pasó de ser una campaña para visibilizar el evento, sin embargo el público rechazó la estrategia de promoción y ese año el Ficbaq llegó a su final.