SpaceX despide a empleados que denunciaron al empresario Elon Musk

Recientemente se conoció que los empleados de SpaceX escribieron una carta criticando el comportamiento de Elon Musk, donde explicaban que, según ellos, las publicaciones del empresario son “una fuente frecuente de distracción y vergüenza, particularmente en las últimas semanas”.

Sin embargo, la presidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, en vez de atender a los reclamos de sus trabajadores, habría informado a través de un correo que los involucrados habían sido despedidos.

Tras el hecho, tres empleados con conocimiento de la situación declararon este viernes 17 de junio al periódico ‘The New York Times’ que los trabajadores habían sido investigados por la compañía.

Además, dicho medio tuvo acceso al fragmento de la misiva que se refería al despido múltiple.

“Hacer blanco a miles de personas en toda la empresa con repetidos correos electrónicos no solicitados y pedirles que firmen cartas y completen encuestas no patrocinadas durante la jornada laboral no es aceptable”, dijo Shotwell.