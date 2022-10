Solidaridad y empoderamiento: la ‘banda’ de Sofía Osío

“Esto era lo que me faltaba para terminar de llenarme de orgullo y satisfacción. Estoy inmensamente feliz de poder recibir este decreto para seguir trabajando por mi departamento y por todas esas personitas que tanto lo necesitan”, aseguró Sofia.

Adicionalmente, destacó que “es increíble la aceptación que he tenido en cada rincón donde he podio estar, el calor de las personas, sus lindas palabras que llenan mi corazón de felicidad no tiene precio. Quiero dejar el nombre del Atlántico muy en alto y sé que lo voy a lograr”.

Por su parte, la gobernadora Elsa Noguera sostuvo que Sofía era merecedora del título de Señorita Atlántico.

“Es un verdadero honor tener la oportunidad de entregarle este decreto a Sofi, una mujer maravillosa que se ha preparado arduamente para dejar muy en alto nuestro bello departamento. Estamos seguros de que va a dar mucho de qué hablar ahora en Cartagena. Felices de poder compartir este espacio y desde ya sabemos que la vamos a recibir como nuestra próxima reina”.