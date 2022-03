Rockeros despiden al baterista Taylor Hawkins desde Bogotá

Hawkins, de 50 años, era una de las figuras más visibles de la banda junto al ex-Nirvana Dave Grohl.

En los conciertos solía dejar la batería para cantar clásicos del rock como Under Pressure, de Queen y David Bowie, o Rock and roll, de Led Zeppelin.

Taylor creció en Laguna Beach (California), donde comenzó a estudiar música de conservatorio y aunque su especialidad era la batería también tocaba piano y guitarra.

Entre los artistas que inspiraron su carrera estaban Stewart Copeland de The Police, y Roger Taylor de Queen.

El experto en rock Paul Henriquez, en diálogo con EL HERALDO destacó que “Foo Fighters vino a Colombia procedente de Chile en el desarrollo de una gira por Suramérica; había hipnotizado a sus fans en Chile por la destreza máxima y el virtuosismo al tocar la batería. En esta cercana oportunidad cantó temas de Queen, siendo esto algo que no le fue ajeno porque grabó como cantante de Foo Fighters temas como Cold Ray in the Sun, Have a Cigar y Life is Illusion”.

Agregó que en el 2.000 formó su propia banda de Rock con el nombre de ‘Taylor Hawkings Coattail Riders’, pero su corazón siempre estuvo con los Foo Fighters.

“En 2005 Taylor Hawkings fue reconocido como uno de los mejores bateristas de Rock de todos los tiempos por la revista británica Rhythm”.