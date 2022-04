Ricky Martin estrena junto a Reik su nuevo tema “A Veces Bien y A Veces Mal”

El artista puertorriqueño Ricky Martin estrenará este jueves junto al grupo mexicano Reik su nuevo tema y video, "A Veces Bien y A Veces Mal", que se incluirá en su próximo "EP" (disco de duración media), "Play", que se publicará el 20 de mayo.



"Esta canción es muy especial, a mí me encanta. Es muy romántica y me lleva de alguna manera al comienzo de mi carrera", dijo Martin en un comunicado de prensa.



El artista boricua explicó que el tema se grabó al principio de la pandemia en marzo de 2020, pero decidieron que "tenía que salir en el momento adecuado, no antes ni después y finalmente aquí está".