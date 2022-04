Reyes de los versos agitan la Piqueria

Ibán Becerra, Rey de la Puqueria Vallenata en 2020 se midió en tarima a Freddy De Ávila, Rey del concurso en 2016 y juntos protagonizaron uno de los duelos más atractivos en los que dedicaron versos al público y también a esa anhelada corona.

“Soy el concursante más joven en esta contienda, pero he demostrado mis capacidades y por eso me he ganado un lugar en este concurso y vamos por ese Rey de Reyes, ese es uno de mis grandes sueños”, dijo el valduparense.

Por su parte De Ávila, destacó el gran nivel mostrado y sostuvo que este año en el concurso de la Piqueria el público es el verdadero ganador.

“Las condiciones están dadas para que la gente se goce esta fiesta, a diferencia de otras ediciones aquí nadie viene con versos aprendidos, aquí en plena batalla toca sacar la casta”.