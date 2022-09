El día en que la reina Isabel ll tomó té con el oso Paddington en Buckingham

Seguidamente, en el video se presencia como luego de que Paddington estropeara un sándwich que tenía en su plato, este le un pan con mermelada que llevaba guardado en su sombrero a la reina, quien, como respuesta, saca un panecillo de su bolso, y le dice que “también lleva uno para más tarde”.

Al final del metraje se ve a la monarca y al oso tocando las cucharillas y las tazas de la reunión al ritmo de la canción ‘We will rock you’, a lo que el mayordomo, que hacía también presencia en el agasajo, indicó que: “La fiesta está a punto de comenzar”.

Con lo anterior se dio inicio al concierto del Jubileo de Platino, del cual hizo parte un sinfín de figuras británicas como como Diana Ross, Rod Stewart, Alicia Keys, Duran Duran, Daniel Craig y Paul McCartney, quienes acompañaron el homenaje en honor a la reina Isabell ll frente al famoso palacio de Buckingham.