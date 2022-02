‘Encanto’ es nominada a mejor película animada en los premios Bafta

La cinta de ciencia ficción "Dune", del canadiense Dennis Villeneuve, encabeza la edición de este año de los premios Bafta de la academia del cine británico con 11 nominaciones, cuatro más que "The Power of the Dog" ("El poder del perro") , de Jane Campion, y cinco más que "Belftast", de Kenneth Branagh.

En la categoría de mejor película animada descata ‘Encanto’, cinta de Disney inspirada en Colombia, que compite con ‘Flee’, ‘Luca’, ‘The Mitchells vs the Machines’, ‘Raya and the Last Dragon’, ‘Ron’s Gone Wrong’ y ‘Sing 2’.