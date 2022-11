Polo Polo elogió a Marbelle: “tiene la personalidad de la mujer colombiana”

“Marbelle me encanta, y ahora saco un nuevo disco con este Arnau, con Lucas Arnau. Me gusta su música y me gusta su personalidad (..) Marbelle es una mujer frentera, yo creo que esa es la personalidad de la mujer colombiana. Más allá de la ideología política, me gusta la manera en que confronta las cosas”, afirmó Polo Polo.

Y es que la cantante colombiana no queda atrás en materia de polémica, pues también ha protagonizado fuertes discusiones en redes sociales por comentarios negativos hacia el presidente Petro y miembros del Pacto Histórico.