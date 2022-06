Obra de Víctor Gaviria inspira a la creación de mural en El Oasis

Ahora, en esta nueva oportunidad no quiere dejar pasar ningún chance que la vida le dé, en cinco meses seguramente estará nuevamente libre, y espera convertirse en tatuador.

“Lo que más me llama la atención es ser tatuador, aunque no quiero dejar de lado pintar murales, la experiencia me gustó y quisiera seguirlo haciendo, pero cuando ya esté libre”.

*Daniel otro de los que lleva el dibujo en la sangre, no pudo desarrollar su arte pues a los 11 años “Peleé con mi mamá y me vine a vivir con mi papá. Yo estaba en Venezuela y llegué a Barranquilla, pero acá fue más difícil porque me tocó ponerme a trabajar”.