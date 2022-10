“No tenía ni cucharas”: Sara Uribe contó detalles de su separación con Guarín

“Veníamos en el avión con Nati y llamo a un amigo mío y le digo no tengo a dónde llegar. Recógeme en el aeropuerto con mis maleticas, mis cosas, mi niño y préstame un apartamento de los tuyos. Él me dijo allá no hay nada; no hay nevera, ni cuchara, ni cortinas. Yo le dije ‘No importa. Yo llego allá”, agregó la modelo.

Al llegar a Colombia ese fue el lugar en el que vivieron por un tiempo y, gracias a sus ganas de salir adelante junto a su hijo, amoblaron el apartamento como pudieron con los esfuerzos que hacían en el país.